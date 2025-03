Wstrzymanie przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy to "najlepszy wkład w sprawę pokoju" - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Rosja musi przeanalizować szczegóły decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pieskow powiedział też, że normalizacja stosunków z USA musi obejmować zniesienie sankcji nałożonych na Moskwę.

W poniedziałek Reuters napisał, że administracja USA planuje ewentualne złagodzenie tych sankcji w ramach starań Trumpa o wznowienie relacji z Moskwą i zakończenie wojny na Ukrainie.

Rzecznik Kremla nie skomentował tych doniesień. Przypomniał jedynie stanowisko Moskwy, zgodnie z którym nałożone na nią restrykcje są nielegalne.

Biały Dom ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym transportowaną właśnie do tego kraju oraz przechowywaną w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.