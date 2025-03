Zełenski zamieścił kolejny wpis na oficjalnym kanale w serwisie X po piątkowej wizycie w Białym Domu.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni Stanom Zjednoczonym za całe wsparcie. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi, Kongresowi za jego ponadpartyjne wsparcie i Amerykanom. Ukraińcy zawsze doceniali to wsparcie, szczególnie w ciągu trzech lat pełnoskalowej inwazji (Rosji)" – napisał ukraiński prezydent na oficjalnym kanale w serwisie X.

Zełenski zaznaczył, że amerykańska pomoc okazała się kluczowa dla przetrwania Ukrainy. Pomimo trudnego dialogu jego kraj i USA pozostają strategicznymi partnerami, ale "musimy być wobec siebie szczerzy i bezpośredni, by naprawdę zrozumieć nasze wspólne cele" - dodał.

"Poparcie prezydenta Trumpa jest dla nas kluczowe. Chce zakończyć wojnę, ale nikt nie chce pokoju bardziej niż (Ukraińcy). To my doświadczamy wojny w Ukrainie. Toczy się walka o naszą wolność, o nasze przetrwanie" - podkreślił.

Putin w ciągu ostatnich 10 lat złamał zawieszenia broni 25 razy

Zełenski ostrzegł, że zawieszenie broni zawarte z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie zadziała, bo "w ciągu ostatnich 10 lat złamał zawieszenia broni 25 razy". Jako jedyne rozwiązanie wskazał "prawdziwy pokój".

Odniósł się też do umowy w sprawie eksploatacji ukraińskich złóż minerałów; po kłotni Trumpa i Zełenskiego w piątek nie doszło do jej podpisania.

"Jesteśmy gotowi podpisać tę umowę (...) i będzie to pierwszy krok w kierunku gwarancji bezpieczeństwa. Ale to nie wystarczy i potrzebujemy czegoś więcej. Zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa jest dla Ukrainy niebezpieczne. Walczymy od trzech lat i Ukraińcy muszą wiedzieć, że USA są po naszej stronie" - przekazał.

Według Zełenskiego sytuacja Ukrainy jest trudna, ale jego naród nie może "po prostu przestać walczyć i nie mieć gwarancji, że Putin nie wróci jutro". "Będzie to trudne bez wsparcia USA. (...) Jeśli nie możemy zostać przyjęci do NATO, potrzebujemy jasnej struktury gwarancji bezpieczeństwa od naszych sojuszników w USA" - poinformował.

Zdaniem prezydenta Europa jest gotowa na nieprzewidziane sytuacje i finansowanie licznej armii Ukrainy. "Potrzebujemy także roli USA w określeniu gwarancji bezpieczeństwa – ich rodzaju, zakresu i terminu. Gdy te gwarancje zostaną ustalone, możemy rozmawiać z Rosją, Europą i USA o dyplomacji" - powiadomił.

"Wszyscy Ukraińcy chcą usłyszeć zdecydowane stanowisko USA po naszej stronie"

"Wszyscy Ukraińcy chcą usłyszeć zdecydowane stanowisko USA po naszej stronie. Zrozumiałe jest, że Stany Zjednoczone mogą szukać dialogu z Putinem. Jednak zawsze mówiły o +pokoju poprzez siłę+. Razem możemy podjąć zdecydowane kroki przeciwko Putinowi" - przekazał przywódca państwa ukraińskiego.

W opinii Zełenskiego jego relacja z amerykańskim prezydentem "to coś więcej niż tylko dwóch przywódców; to historyczna i solidna więź między naszymi narodami". "Dlatego zawsze zaczynam od słów wdzięczności od naszego narodu do narodu amerykańskiego" - oznajmił.

"Amerykanie pomogli uratować nasz naród. Ludzie i prawa człowieka są na pierwszym miejscu. Jesteśmy naprawdę wdzięczni. Chcemy tylko silnych relacji z Ameryką i naprawdę mam nadzieję, że będziemy je mieć" – zaznaczył.

Rozmowa w Gabinecie Owalnym zakończyła się kłótnią

Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowa w Gabinecie Owalnym na temat perspektyw zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie początkowo przebiegała w stosunkowo dobrej atmosferze, ale zakończyła się bezprecedensową kłótnią, w czasie której Trump i wiceprezydent J.D. Vance podniesionym głosem strofowali Zełenskiego, oskarżając go o brak wdzięczności i szacunku dla USA.

Po sprzeczce Trump zerwał rozmowy, a Ukraińcy zostali wyproszeni z Białego Domu – przekazało źródło stacji CNN. Planowana wspólna konferencja prasowa Trumpa i Zełenskiego została odwołana, nie doszło do oczekiwanego podpisania umowy o minerałach.(PAP)

ira/ akl/