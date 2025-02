Prezydenci USA i Ukrainy Donald Trump i Wołodymyr Zełenski nie podpisali umowy o minerałach - powiedział PAP przedstawiciel Białego Domu. Zełenski opuścił Biały Dom przed czasem.

Pytany przez PAP, czy doszło do planowanego podpisania dokumentu, przedstawiciel Białego Domu powiedział, że nic nie zostało podpisane. Odpowiadając na pytania o przyszłość umowy służby prasowe Białego Domu kierują do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych, w którym wezwał Zełenskiego do powrotu "kiedy będzie gotowy na pokój".

Reuters poinformował powołując się na anonimowego przedstawiciela Białego Domu, że podpisanie umowy jest możliwe dopóki Zełenski pozostaje w USA. (PAP)