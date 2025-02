Albo zawrzemy układ, albo wychodzimy - powiedział prezydent USA Donald Trump do Wołodymyra Zełenskiego podczas kłótni w Gabinecie Owalnym. Trump oskarżył Zełenskiego o "igranie z III wojną światową"

Do gorącej wymiany doszło po tym, jak Zełenski powiedział Trumpowi, że nie powinien ufać Putinowi, bo ten 25 razy złamał zawarte porozumienia.

"Powiem ci coś, Putin przeszedł ze mną przez piekło" - powiedział Trump, przekonując, że Putin mógł oszukiwać innych prezydentów, lecz nie jego.

"Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz" - powiedział Trump. Do kłótni włączył się też wiceprezydent JD Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi. Trump dodał, że Zełenski nie okazuje mu szacunku.

"Igrasz życiem milionów ludzi. Igrasz z III wojną światową" - oskarżał Trump prezydenta Ukrainy. (PAP)