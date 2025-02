Stan papieża Franciszka jest nadal krytyczny, ale stabilny - poinformował Watykan w biuletynie medycznym, wydanym we wtorek wieczorem, w 12. dniu hospitalizacji w Poliklinice Gemelli. Nie doszło do ostrych kryzysów oddechowych.

W komunikacie ogłoszono: "Nie doszło do ostrych epizodów oddechowych, a parametry hemodynamiczne są nadal stabilne".

Wieczorem 88-letni Franciszek przeszedł zaplanowaną, kontrolną tomografię komputerową w celu monitorowania obustronnego zapalenia płuc.

W biuletynie zaznaczono kolejny dzień z rzędu, że lekarze wstrzymują się z postawieniem dalszej prognozy. Ponadto mowa jest o tym, że papież przyjął komunię i wznowił pracę.

We wtorek watykańskie biuro prasowe poinformowało o licznych decyzjach, podjętych przez Franciszka.

Opublikowane zostało jego orędzie na Wielki Post, rozpoczynający się 5 marca. Tekst nosi datę 6 lutego, a więc sprzed hospitalizacji.

Ogłoszona też została cała seria dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które papież zaaprobował w poniedziałek, gdy odwiedził go watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oraz zastępca arcybiskup Edgar Pena Parra. Franciszek zatwierdził m.in. dekret o heroiczności cnót świeckiej zakonnicy Kunegundy Siwiec, a także o ofierze życia włoskiego karabiniera Salvo D'Acquisto, który oddał je w 1943 roku po to, by uratować 22 osoby przed śmiercią z rąk Niemców.

Poinformowano także o całej serii nominacji dokonanych przez papieża w Watykanie, Brazylii i Kanadzie.

Tę aktywność i ogłaszanie papieskich nominacji interpretuje się jako wyraźny znak kontynuacji zarządzania Kościołem oraz sygnał dla tych, którzy- także wewnątrz niego - spekulują już na temat następnego konklawe.

O godzinie 21 na placu Świętego Piotra odbędzie się modlitwa o zdrowie papieża z udziałem kardynałów, duchownych z Rzymu i Watykanu oraz wiernych.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)