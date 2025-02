Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w piątek w Monachium, że UE musi przyspieszyć proces akcesyjny Ukrainy. Zapewniła też, że UE stoi zdecydowanie po stronie Ukrainy i będzie ją wspierać w ewentualnych rozmowach pokojowych z Rosją.

Von der Leyen, która bierze udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), powiedziała, że chce przede wszystkim rozmawiać o tym, w jaki sposób państwa Europy mają zagwarantować bezpieczeństwo i odbudowę Ukrainy.

Jak dodała, UE chce współpracować z wieloma partnerami na świecie, aby zapewnić, że Ukraina będzie mogła podjąć ewentualne rozmowy pokojowe z Rosją „z pozycji siły” i z tej pozycji negocjować "wszystkie warunki rozejmu", w tym dotyczące zawieszenia broni. „Przyszłość Ukrainy to także przyszłość Europy” – powiedziała szefowa KE, dodając, że UE musi przyspieszyć proces akcesyjny Ukrainy.

Von der Leyen powiedziała także, że państwa członkowskie muszą zwiększyć inwestycje w obronność oraz wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy i innowacje, zaś UE - jak zapewniła - będzie je w tym wspierać.

„Chcemy, aby państwa członkowskie znacznie zwiększyły swoje wydatki na obronność, a my zaproponujemy w tym celu szeroki pakiet środków, działań i instrumentów dostosowanych do potrzeb. Umożliwi nam to dostosowanie się do konkretnej sytuacji budżetowej każdego państwa członkowskiego” – powiedziała szefowa KE, dodając, że UE jako Wspólnota też potrzebuje „kompleksowego pakietu obronnego”, w tym wspólnych inwestycji.