W ostatnich dniach na granicy białorusko-ukraińskiej narasta napięcie w związku z doniesieniami o planowanych prowokacjach ze strony białoruskich służb bezpieczeństwa. Centrum Narodowego Sprzeciwu ukraińskiego resortu obrony poinformowało, że Białoruś przygotowuje tzw. operacje pod fałszywą flagą, aby zademonstrować swoje możliwości chińskim partnerom podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych.

Chińsko-Białoruskie Ćwiczenia Wojskowe

Od 8 do 19 lipca w Republice Białorusi odbywają się pierwsze wspólne ćwiczenia sił specjalnych Białorusi i chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Ćwiczenia te, które odbywają się na Poligonie Brzeskim, mają charakter "antyterrorystyczny". Jak informuje Centrum Narodowego Sprzeciwu, "planują stosować prowokacje, którym będą skutecznie 'zapobiegać', aby pokazać swoim chińskim odpowiednikom swoje możliwości."

Ukraińska strona ostrzega, że białoruskie służby mogą próbować zrzucić winę za rzekome prowokacje na Ukrainę. „Według tych doniesień po 'skutecznym powstrzymaniu (rzekomych) prowokacji zbrojnych' przy granicy ukraińsko-białoruskiej siły bezpieczeństwa Białorusi spróbują zrzucić winę na Ukrainę,” podaje ukraińskie Centrum Sprzeciwu.

Wcześniej, zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Białorusi, Uładzimir Kupryjaniuk, stwierdził, że istnieje zagrożenie prowokacjami zbrojnymi na Białorusi „w kontekście rosnącej obecności sił specjalnych, najemników i różnych formacji ochotniczych na obszarach przygranicznych.” Oświadczenie to, według strony ukraińskiej, miało na celu przygotowanie gruntu pod przeprowadzenie prowokacji przez Białoruś.

Wspólne ćwiczenia Białorusi z Chinami

W dniach od 8 do 19 lipca na Poligonie Brzeskim odbywają się pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe sił specjalnych Białorusi i chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Manewry te, mające charakter "antyterrorystyczny", obejmują szereg skomplikowanych operacji, w tym szturmowanie okopów i neutralizowanie hipotetycznych zagrożeń. Ćwiczenia mają na celu zacieśnienie współpracy wojskowej między oboma krajami oraz zademonstrowanie wzajemnych zdolności operacyjnych w kontekście rosnącego zaangażowania Białorusi w Szanghajską Organizację Współpracy.

Dla Białorusi wspólne ćwiczenia z chińską armią mają duże znaczenie polityczne i wojskowe. Białoruś stara się wzmocnić swoje relacje z Chinami, a także zademonstrować swoje zdolności do reagowania na zagrożenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście przystąpienia Białorusi do Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), międzynarodowej organizacji zrzeszającej państwa eurazjatyckie.