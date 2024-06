Prezydent RP Andrzej Duda podpisał postanowienie o użyciu kontyngentu wojskowego PKW OLIMP do wsparcia francuskich sił zbrojnych w zabezpieczeniu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Polscy żołnierze będą wspierać francuskie siły zbrojne od 24 czerwca do końca września, co związane jest też z Igrzyskami Paraolimpijskimi.