Dziś w Macedonii Północnej o godz. 7.00 rozpoczęły się wybory parlamentarne i druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 19. O miejsca w 120-osobowym Zgromadzeniu walczą prawicowy blok Twoja Macedonia przewodzony przez WMRO-DPMNE, centrolewicowy blok Za Europejską Przyszłość z SDSM na czele, koalicje ugrupowań albańskich - Demokratyczny Związek na rzecz Integracji (DUI) oraz VLEN - lewicowe ugrupowanie Za Naszą Macedonię (ZNAM) oraz prorosyjska Lewica.

W drugiej turze wyborów prezydenckich rywalizują zwyciężczyni rundy pierwszej, kandydatka konserwatywnej WMRO-DPMNE Gordana Siljanowska-Dawkowa oraz obecny prezydent, wspierany przez centrolewicowy Socjaldemokratyczny Związek Macedonii (SDSM) Stewo Pendarowski.

Wybory prezydenckie 2024

Siljanowska-Dawkowa uzyskała w pierwszej turze 41,2 proc. głosów, pokonując zdecydowanie ubiegającego się o reelekcję szefa państwa, który zdobył 20,5 proc. - o 24,5 proc. mniej niż w wyborach sprzed pięciu lat.

Druga tura głosowania zostanie uznana za ważną, jeśli udział w niej weźmie co najmniej 40 proc. wyborców. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, cała procedura wyborcza będzie powtórzona. Frekwencja w turze pierwszej wyniosła 49,9 proc., o ponad 8 proc. więcej niż w roku 2019.

Kampania przed wyborami zakończyła się w poniedziałek o północy. Zgodnie z konstytucją kandydat na prezydenta powinien mieć ukończone 40 lat i mieszkać w kraju przez co najmniej 10 z ostatnich 15 lat.

Wybory parlamentarne 2024

W wyborach parlamentarnych udział bierze 17 list wyborczych, z których pięć koalicji i trzy partie walczą o głosy we wszystkich sześciu okręgach wyborczych. W wyborach startuje 1755kandydatów, z których 1002 to mężczyźni, a 753 - kobiety.

Uprawnieni do głosowania

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest ponad 1,8 mln obywateli Macedonii Płn. Głosowanie odbędzie się w niemal 3,5 tys. lokalach wyborczych. We wtorek swoje głosy oddały osoby z niepełnosprawnościami, więźniowie, pensjonariusze domów spokojnej starości, a także obywatele zarejestrowani do głosowania w diasporze, którzy mogą oddać głos jedynie w wyborach prezydenckich.

Wyniki, zgodnie z zapowiedzią Państwowej Komisji Wyborczej, mają być znane w środę przed północą. W przypadku wybrania prezydenta, jego zaprzysiężenie odbędzie się 12 maja.