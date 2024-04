"Rada Europejska wzywa Iran i jego sojuszników do zaprzestania wszelkich ataków i apeluje do wszystkich stron o zachowanie jak największej powściągliwości i powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogą zwiększyć napięcia w regionie. Unia Europejska podejmie dalsze środki ograniczające wobec Iranu, zwłaszcza w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i pocisków rakietowych. Unia Europejska pozostaje w pełni zaangażowana w przyczynianie się do deeskalacji i bezpieczeństwa w regionie" - napisano w konkluzjach szczytu.