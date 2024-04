UE powinna rozszerzyć swój system sankcji nałożonych na Iran - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron przed szczytem przywódców UE w Brukseli. Dodał, że sankcje powinny być wymierzone w podmioty zaangażowane w produkcję dronów i rakiet.

Unia Europejska rozważa zaostrzenie sankcji na Iran po ataku na Izrael

Przywódcy Unii Europejskiej omawiają propozycję zaostrzenia sankcji nałożonych na Iran po ataku Teheranu na Izrael. Decyzja wymaga jednomyślności unijnej "27-ki".

Do sprawy nałożenia restrykcji na Teheran odniósł się także w tym tygodniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. By nałożyć sankcje na Iran, musimy znaleźć coś, co podlega sankcjom - powiedział we wtorek w wywiadzie dla "Le Monde". Tymczasem uznanie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji za organizację terrorystyczną wymaga wyroku sądu.

Jak mówił, kilkukrotnie podejmowano dyskusję o umieszczeniu Korpusu Strażników Rewolucji na liście organizacji terrorystycznych, co w 2019 r., za prezydentury Donalda Trumpa, zrobiły USA. By było to jednak możliwe w UE, sąd państwa członkowskiego musi uznać, że organizacja ta dopuściła się aktu terrorystycznego; do tej pory taki wyrok nie zapadł.

UE wprowadza sankcje w odpowiedzi na wsparcie Iranu dla Rosji w wojnie z Ukrainą

20 lipca 2023 r. Rada ustanowiła nowe ramy sankcyjne w związku ze wsparciem wojskowym, jakiego Iran udziela Rosji w kontekście wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Nowe przepisy zakazują eksportu z Unii Europejskiej do Iranu części wykorzystywanych do budowy i produkcji bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto osoby odpowiedzialne za irański program bezzałogowych statków powietrznych, wspierające go lub zaangażowane w jego realizację objęto ograniczeniami w podróżowaniu i zamrożeniem aktywów.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

