„Dzisiaj skierowaliśmy do Prokuratury Krajowej wnioski do władz Izraela i do władz Autonomii Palestyńskiej o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawie prowadzonego przez nas śledztwa dotyczącego zabójstwa polskiego obywatela Damiana Sobola w Strefie Gazy” - poinformowała szefowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Marta Pętkowska.