Izrael zaczyna słuchać Zachodu

Po ubiegłotygodniowym ataku na konwój World Central Kitchen Izrael został zmuszony do ustępstw. To efekt zaostrzonej presji ze strony państw Zachodu. Zabójstwo zachodnich pracowników sektora humanitarnego okazało się pierwszą prawdziwą czerwoną linią dla amerykańskich i europejskich przywódców. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nie uzależnia już zawieszenia broni od kwestii uwolnienia zakładników. Demokrata powiedział premierowi Binjaminowi Netanjahu w rozmowie telefonicznej, że „natychmiastowe zawieszenie broni jest niezbędne do ustabilizowania i poprawy sytuacji humanitarnej oraz ochrony niewinnych cywilów”.

W niedzielę izraelska armia poinformowała o wycofaniu niemal wszystkich sił lądowych z południowej Strefy Gazy (z wyjątkiem jednej brygady). Izraelskie media przewidują, że w rezultacie nie dojdzie do zapowiadanej od dawna inwazji lądowej na położony na granicy z Egiptem Rafah, w którym chroni się dziś większość wewnętrznych uchodźców. Wczoraj dla dostaw pomocy humanitarnej został otwarty również izraelski port Aszdod. Agencje pomocowe i zagraniczni urzędnicy od dawna wzywali Izrael do otwarcia portu dla transportów humanitarnych, dowodząc, że może to pomóc złagodzić katastrofę humanitarną w enklawie, podobnie jak otwarcie większej liczby przejść granicznych ze Strefą Gazy. Choć rząd Netanjahu stawiał przez ostatnie sześć miesięcy walk opór w tej sprawie, zabójstwo siedmiu wolontariuszy, z których sześciu miało zachodnie paszporty, zmusiło go także do otwarcia przejścia w Erezie, które ułatwi dostęp do północnej części Gazy. To obszar dotknięty głodem w największym stopniu. Z kolei przejście w Kerem Szalom będzie otwarte dłużej i dodatkowo w weekendy. Światowy Program Żywnościowy (WFP) podaje, że liczba osób borykających się z katastrofalnym poziomem głodu podwoiła się z 570 tys. w grudniu 2023 r. do 1,1 mln obecnie. ©℗