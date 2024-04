Do strzelaniny doszło w szkole w Vantaa na przedmieściach stolicy Finlandii, Helsinek. Trzy osoby nieletnie zostały ranne w strzelaninie. Podejrzanego, który także jest nieletni, zatrzymano – poinformowała fińska policja na stronie internetowej.

Policja jest na miejscu i bada okoliczności wydarzenia. Okolicznych mieszkańców poproszono, by nie zbliżali się do miejsca strzelaniny i nie wychodzili na ulicę. „Nie wolno otwierać drzwi nieznajomym” – ostrzegła policja.

W szkole nie ma już bezpośredniego zagrożenia – zapewniła w rozmowie z agencją Reutera dyrektorka placówki Sari Laasila.

Rzecznik policji powiedział, że rannych przewieziono do szpitala. Jak dodano, zarówno ranni, jak i domniemany sprawca mają 13 lat.

Do strzelaniny doszło w szkole Viertola, do której uczęszcza około 800 uczniów od 1. do 9. klasy.

Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem sprawcy.