Przedłużające się spory gospodarcze z Ukrainą nie sprawiły, byśmy nie chcieli pomagać sąsiadom w walce z rosyjskim agresorem. Z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM wynika, że trzech na czterech Polaków popiera udzielanie pomocy humanitarnej, a ponad połowa – wojskowej (przy czym 68 proc. rozumie przez to amunicję i lekki sprzęt, a 54 proc. – także czołgi i samoloty).

Nieco mniej entuzjazmu budzi przyjmowanie uchodźców, których w Polsce jest obecnie niemal 1 mln. Za taką formą wsparcia opowiada się 47 proc. ankietowanych. Co czwarty pytany nie ma nic przeciwko udziałowi polskich ochotników w wojnie z Rosją, a co 10. chciałby nawet wysłać nad Dniepr regularne oddziały Wojska Polskiego. Bardziej skłonni do pomocy są wyborcy obecnej koalicji rządzącej. Widać to zwłaszcza na przykładzie pytania o przyjmowanie uchodźców. Chce tego 59 proc. głosujących na partie tworzące rząd Donalda Tuska i jedynie 29 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Uderzające są różnice między chętniejszymi do pomocy mężczyznami a bardziej wycofanymi kobietami – w odsetkach twierdzących odpowiedzi na poszczególne pytania sięgają nawet 30 pkt proc.

Problemy handlowe, zwłaszcza blokowanie granicy i incydenty z rozsypywaniem zboża, zrobiły za to wrażenie na Ukraińcach. Postrzeganie Polski wyraźnie się zmieniło i choć wciąż jesteśmy uznawani za państwo generalnie przyjazne Kijowowi, to wrażenie nie jest już takie jednoznaczne jak w latach 2022–2023. Tym samym wizerunek Polski cofnął się do czasów sprzed rosyjskiej inwazji. W lutowym sondażu Rejtynhu co trzeci ankietowany mówił o nas jako o państwie zdecydowanie przyjaznym, a 46 proc. – jako o raczej przyjaznym, zaś 6 proc. deklarowało, że odczuwa naszą wrogość. W październiku 2022 r. o wrogości nie mówił nikt, za to 86 proc. Ukraińców postrzegało nas jako kraj jednoznacznie przyjazny. W tworzonym przez Rejtynh na tej podstawie indeksie sojuszników Polska zajmowała wtedy bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Obecnie jest piąta, ex aequo z Niemcami, a wyprzedzają nas kolejno: Litwini, Brytyjczycy, Kanadyjczycy i Amerykanie. ©℗