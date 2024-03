Od 1 kwietnia w Niemczech dorośli będą mogli mieć przy sobie legalnie do 25 gramów marihuany; dozwolona będzie tez domowa uprawa konopi indyjskiej (do trzech krzewów) i przechowywanie 50 gramów substancji na własny użytek. Zmiany w prawie związane z legalizacją dostępu do marihuany zostały przyjęte w piątek przez Bundesrat, drugą izbę parlamentu.