W Brukseli rozpocznie się dwudniowy szczyt przywódców Unii Europejskiej, podczas którego będą oni rozmawiać o dalszym wsparciu dla Ukrainy, o obronności, sytuacji na Bliskim Wschodzie, rozszerzeniu Unii, migracji i rolnictwie. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. w Brukseli odbędzie się też pierwszy w historii spotkanie poświęcone wyłącznie energetyce jądrowej. W rozmowach oprócz przywódców krajów UE wezmą też udział przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Turcji czy Pakistanu. Wydarzenie jest współorganizowane przez Belgię i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).

W zaproszeniu, które przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wystosował we wtorek do uczestników szczytu, podkreślił on, że UE stoi "w obliczu kluczowego momentu" w trzecim roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Naszym najważniejszym zadaniem jest szybkie dostarczenie Ukrainie pomocy wojskowej oraz w oparciu o niedawne inicjatywy, takie jak czeska, przyspieszenie zamówień i dostaw amunicji na Ukrainę. Rada Europejska będzie okazją do wzmocnienia i przyspieszenia tych wysiłków. Ponadto musimy skoncentrować się na skutecznym wdrażaniu i egzekwowaniu naszych sankcji, a także musimy kontynuować nasze wysiłki na rzecz wykorzystania nadzwyczajnych zysków z unieruchomionych aktywów" - napisał Michel.

Zmiany paradygmatu w myśleniu o bezpieczeństwie

Zwrócił uwagę, że nastąpił moment, w którym powinno dojść do zmiany paradygmatu w myśleniu o europejskim bezpieczeństwie i obronności.

"Przez dziesięciolecia Europa nie inwestowała wystarczająco dużo w swoje bezpieczeństwo i obronę. Teraz, gdy stoimy w obliczu największego zagrożenia bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej, najwyższy czas podjąć radykalne i konkretne kroki, aby być gotowym do obrony i wprowadzić gospodarkę UE w tryb wojenny. Oznacza to większe wydatki i wspólne zakupy, a tym samym większą efektywność" - wyliczał Michel.

Europejski program na rzecz przemysłu obronnego

Przywódcy UE mają też omówić Europejską strategię przemysłową w zakresie obronności oraz Europejski program na rzecz przemysłu obronnego - inicjatywy zaprezentowane wcześniej przez Komisję Europejską, a także sytuację humanitarną w Strefie Gazy, proces rozszerzenia UE, wyzwania związane z migracją oraz protesty rolników.

Zmiany klimatyczne

"Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoimy. Możemy przekształcić je w szansę na postęp, zapewniając miejsca pracy, podnosząc jakość i odporność naszych społeczeństw oraz oferując prawdziwą przyszłość dla innowacji i naszego przemysłu. Energia jądrowa ma wszelkie atuty, aby stać się częścią rozwiązania pozwalającego osiągnąć cele klimatyczne, które wyznaczyliśmy sobie na rok 2050" - przekonywał premier Belgii Alexander De Croo, zapowiadając szczyt.

Wtórował mu dyrektor generalny MAEA, Rafael Mariano Grossi: "Energia jądrowa jest niezwykłym zasobem, którego pełny potencjał musimy wykorzystać, jeśli chcemy powstrzymać zmiany klimatyczne. Narracja, która przeciwstawia energię jądrową energii wiatrowej i słonecznej, jest błędna. Nadszedł czas, abyśmy uświadomili sobie prawdę, by przywódcy pociągnęli za niezbędne dźwignie i pomogli w osiągnięciu globalnych celów klimatycznych".