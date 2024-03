Premier Donald Tusk poinformował, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron przyjęli jego zaproszenie, by odwiedzić Polskę wczesnym latem. Będziemy mieli okazję do podsumowania tego, co zrobiliśmy i przedstawienia kolejnych wspólnych planów - powiedział Tusk. Premier relacjonował również, że podczas rozmów poruszono również m.in. kwestię handlu z Ukrainą. "Jak wiecie, w Polsce mamy z tym dość szczególne problemy.

W Berlinie odbyły się rozmowy w formacie Trójkąta Weimarskiego z udziałem Tuska, Scholza i Macrona.

Przyjęli zaproszenie do Polski

Podczas wspólnej konferencji szef polskiego rządu poinformował, że kanclerz Niemiec i prezydent Francji przyjęli jego zaproszenie do Polski. "Będziemy was serdecznie witali wczesnym latem i będziemy mieli okazję do podsumowania tego, co zrobiliśmy i do przedstawienia kolejnych wspólnych planów. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To jest dobry, nowy początek, nowe otwarcie Trójkąta Weimarskiego. To będzie naprawdę świetny format i wszyscy na tym skorzystają" - podkreślił Tusk.

Kwestia handlu z Ukrainą

Premier relacjonował, że podczas rozmów poruszono również m.in. kwestię handlu z Ukrainą. "Jak wiecie, w Polsce mamy z tym dość szczególne problemy. Chciałem bardzo podziękować za zrozumienie mojej argumentacji i za gotowość do wspierania polskiego punktu widzenia w czasie naszych rozmów w Brukseli" - powiedział Tusk.

Współpraca z Komisją Europejską

"Poinformowałem pana prezydenta i pana kanclerza, że współpraca z Komisją Europejską w tej kwestii jest naprawdę dobra. Jestem zadowolony z pierwszych efektów, ale jeszcze raz dziękuję za zrozumienie, bo to są trudne sprawy. Dzięki wam one prawdopodobnie znajdą lepsze rozwiązanie z punktu widzenia Europy, Polski i Ukrainy" - zaznaczył.