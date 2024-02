Wychodzimy 200 lat neutralności, to duży krok, ale też naturalny - podkreślił premier Szwecji Ulf Kristersson po zakończeniu w poniedziałek procesu ratyfikacji przez sojuszników wniosku o przystąpienie Szwecji do NATO. Zapewnił o gotowości wsparcia sojuszników oraz przygotowaniu na reakcję ze strony Rosji.

Parlament Węgier zagłosował w poniedziałek za przyjęciem Szwecji do NATO. Po podpisaniu ratyfikacji przez węgierską głowę państwa Szwecja zostanie 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Po raz pierwszy od 500 lat kraje nordyckie (Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania oraz Islandia) będą miały wspólną obronę" - zauważył Kristersson na zwołanym w poniedziałek wieczorem briefingu dla prasy.

Szwecja liczy na artykuł 5

Kristersson przypomniał, że Szwecja wstępując do Sojuszu Północnoatlantyckiego otrzyma gwarancje bezpieczeństwa poprzez artykuł 5., będzie też jednak zobowiązana pomagać pozostałym członkom.

"Dołączamy do NATO, aby bronić wszystkiego, czym jesteśmy i wszystkiego, w co wierzymy. Szwecja przyczyni się do obrony NATO w powietrzu, na ziemi, na wodzie i pod jej powierzchnią" - zapewnił.

Premier poinformował o trwających inwestycjach w szwedzkie siły zbrojne oraz obronę cywilną, a także zwiększenia liczby poborowych.

Kristersson zapytany przez dziennikarzy, czy nie obawia się reakcji Kremla na szwedzką akcesję do NATO, przypomniał, że "Rosji się to nie spodoba, tak jak w przypadku członkostwa Finlandii". "Jesteśmy przygotowani na wszystko, jesteśmy świadkami rosyjskiej dezinformacji, cyberataków" - zaznaczył.

Pytany o obywateli Szwecji, którzy sprzeciwiają się wejściu kraju do NATO lub mają obawy, Kristersson oświadczył, że "ma szacunek dla ich poglądów". "Naszym zadaniem jest pokazanie im, że żyjemy w niebezpiecznych czasach i że najwięcej korzyści przyniesie nam przystąpienie do NATO" - przekonywał.

Lewica przeciw NATO

W Szwecji przeciwko wejściu do Sojuszu opowiedziały się dwa niewielkie ugrupowania parlamentarne: skrajna Partia Lewicy oraz Partia Ochrony Środowiska - Zieloni.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)

