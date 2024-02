Nie jest planowana wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie w związku z drugą rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę; planowane jest przesłanie - przekazał w Polskim Radiu 24 minister w KPRP Wojciech Kolarski. Prezydencki minister zwrócił uwagę, że pamięć o tym, co się wydarzyło jest ważna, bo - jak mówił - "to, co się stało dwa lata temu cały czas determinuje nie tylko polską politykę, nie tylko polskie sprawy, ale także politykę światową i najbliższą przyszłość".

24 lutego 2022 r. Rosja wspierana przez Białoruś rozpoczęła inwazję na Ukrainę; wcześniej Federacja Rosyjska uznała niepodległość dwóch separatystycznych "republik" znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z wojną do Polski i innych europejskich krajów sąsiadujących z Ukrainą napływały setki tysięcy uchodźców

Kolarski został zapytany w Polskim Radiu 24, czy w związku z przypadającą w sobotę drugą rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Andrzej Duda planuje wizytę w Kijowie.

"Nie, taka wizyta nie jest teraz planowana" - oświadczył prezydencki minister.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że prezydent Duda udzielił długiego wywiadu dla telewizji ukraińskiej w związku z drugą rocznicą pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Dodał, że w BBC World "będzie również rozmowa na ten temat".

"Jest planowane też takie przesłanie w związku z drugą rocznicą" - przekazał Kolarski.

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że pamięć o tym, co się wydarzyło jest ważna, bo - jak mówił - "to, co się stało dwa lata temu cały czas determinuje nie tylko polską politykę, nie tylko polskie sprawy, ale także politykę światową i najbliższą przyszłość".

"Władze Rzeczypospolitej wyraźnie, jednoznacznie mówią o tym, że wolna, niepodległa Ukraina jest ważnym sojusznikiem Polski" - podkreślił Kolarski.