Rosyjskie sądy skazały w Petersburgu 175 osób zatrzymanych podczas składania hołdu Aleksiejowi Nawalnemu na kary więzienia i grzywny za naruszenie rygorystycznych przepisów regulujących demonstracje. Mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 10 do 20 tysięcy rubli (około 874 złote).

W Petersburgu sądy w sobotę i niedzielę skazały 150 osób na kary do 14 dni więzienia, jak wynika z decyzji podanych do wiadomości publicznej przez służbę prasową sądów tego, drugiego co do wielkości miasta w Rosji, poinformowała AFP.

Ogółem kary administracyjne w Petersburgu otrzymało 175 zatrzymanych. Zarzuca się im wykroczenie – masową obecność obywateli w miejscu publicznym, która spowodowała naruszenie porządku publicznego. Sprawcy naruszenia mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 10 do 20 tysięcy rubli (około 874 złote), pracą przymusową lub aresztem do 15 dni, przekazał petersburski portal fontanka.ru.