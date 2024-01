Rzecznik KE Stefan de Keersmaecker powiedział w poniedziałek dziennikarzom w Brukseli, że Komisja Europejska analizuje list Polski ws. spełnienia warunków dot. niezależności sądownictwa w kontekście wypłaty funduszy strukturalnych.

Polska jest na najlepszej drodze do otrzymania funduszy z UE

Rzecznik KE był pytany o słowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w piątek poinformowała w mediach społecznościowych, że Komisja Europejska potwierdziła, iż Polska spełniła ostatnie trzy warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych.

"Mamy potwierdzenie z Komisji Europejskiej - Polska spełnia trzy ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych - 76 mld euro na realizację programów do 2027 r." - napisała szefowa MFiPR.

Stefan de Keersmaecker pytany o te słowa w poniedziałek powiedział, że 17 stycznia Komisja otrzymała od Polski nową własną ocenę spełnienia horyzontalnych warunków Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. "Polska oficjalnie poinformowała KE, że uważa, iż wypełniła te warunki w zakresie niezależności sądownictwa. Komisja analizuje teraz list przekazany przez polskie władze, żeby ocenić, czy warunki w tym obszarze zostały spełnione" - powiedział.

Dialog KE i władz RP

Dodał, że KE jest w tej sprawie w kontakcie z polskimi władzami zarówno na poziomie technicznym, jak i politycznym. Zaznaczył, że KE ma na ocenę listu trzy miesiące. "Jeśli będziemy mieć jakieś dalsze pytania, oczywiście możemy przedstawić je polskim władzom, a w takiej sytuacji okres trzech miesięcy jest przerwany do czasu otrzymania odpowiedzi od polskich władz" - zaznaczył. Wskazał, że dopóki warunki nie są spełnione, KE nie może wypłacić środków państwu członkowskiemu.

Stefan de Keersmaecker dopytywany o dwa pozostałe warunki dot. wypłaty funduszy strukturalnych dla Polski powiedział, że są one tematyczne i dotyczą kwestii polityki transportowej i zdrowotnej. "Te dwa warunki nie zostały jeszcze spełnione. Muszą być spełnione, żeby KE mogła wypłacić środki, o które wnioskuje państwo członkowskie, w tym przypadku Polska" - podkreślił.

Fundusze Strukturalne. Co kryje się pod tą nazwą?

Fundusze strukturalne to fundusze na realizację unijnej polityki spójności. W perspektywie finansowej 2021-2027 są to: Europejski Fun­dusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny+, Fundusz Spójności, Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Polska ma do dyspozycji ponad 76 mld euro.

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Z pierwszego wniosku o płatność nasz kraj otrzyma blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro z części dotacyjnej i 4,2 mld euro z pożyczki.

Jak przekazała 28 grudnia ub.r. minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, do Polski wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy. Była to zaliczka z planu RePowerEU, która była negocjowana przez urzędników i polityków PiS.

Ile pieniędzy jest w KPO?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.