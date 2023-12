Ukraińska obrona przeciwlotnicza minionej doby strąciła rosyjski bombowiec Su-34 i myśliwiec Su-30 - poinformował w poniedziałek rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zestrzelono też 29 z 31 użytych przez Rosję do ataku dronów bojowych Shahed.

W niedzielę wieczorem siły powietrzne przekazały, że Su-34 zestrzelono na kierunku mariupolskim, zaś na odcinku odeskim, w regionie Morza Czarnego, "prowadzono działania bojowe" wobec Su-30.

Su-34 to chluba rosyjskiego lotnictwa

Jak podkreślają media, Su-34 to jedna z najnowocześniejszych maszyn, którymi dysponuje rosyjska armia. Wartość samolotu to ok. 50 mln USD.

W piątek ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strąceniu trzech takich samolotów. (PAP)

ndz/ zm/