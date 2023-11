Nowy premier Słowacji Robert Fico domaga się od premiera Czech, które przewodniczą obecnie Grupie Wyszehradzkiej (V4), ożywienia współpracy w ramach tej struktury - oznajmił w Pradze minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar. Obok Czech i Słowacji V4 tworzą Polska i Węgry.

Blanar powiedział, że Fico wysłał do premiera Czech Petra Fiali list z żądaniem ożywienia współpracy i jak najszybszego zwołania spotkania w ramach V4. Zwrócił uwagę, ze wśród tematów, które łączą partnerów jest m.in. kwestia rewizji długookresowych ram finansowych w UE oraz pakt migracyjny.

Blanar stwierdził, że Słowacja uważa za nieakceptowalne zmuszanie państw narodowych do przyjmowania określonej liczby migrantów pod groźbą kary. Jak dodał, zadeklarował to podczas rozmowy z szefem dyplomacji Czech Janem Lipavskim. Według Blanara nie jest to właściwa droga, dlatego należałoby raczej wzmocnić ochronę strefy Schengen oraz możliwości agencji straży granicznej i przybrzeżnej Frontex, a także wypełniać postanowienia umów dotyczących readmisji.

Lipavsky powiedział, że Czechy zwołają spotkanie V4, gdy zostanie wyłoniony rząd w Polsce i tym samym możliwe stanie się zgromadzenie wszystkich partnerów. Podkreślił, że będzie wówczas można rozmawiać nie o deklaracjach, lecz o konkretach. Przypomniał też o obywatelskim wymiarze współpracy w ramach V4 i poinformował, że w Pradze trwają przygotowania do szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

ptg/ szm/