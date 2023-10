Lotnictwo izraelskie zaatakowało w niedzielę nad ranem obóz uchodźców palestyńskich Dżenin, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Dwóch Palestyńczyków poniosło śmierć a kilkunastu zostało rannych - poinformowały palestyńskie służby medyczne. Atak potwierdziła strona izraelska.

Jak zauważa Reuter, byłby to już co najmniej drugi izraelski atak na cel na Zachodnim Brzegu w ostatnich dniach. Źródła palestyńskie twierdzą, że w starciach z wojskiem izraelskim zginęło dotychczas co najmniej 84 Palestyńczyków.

Według palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca atak nastąpił w pobliżu meczetu al-Ansar na terenie obozu, który uchodzi za "twierdzę" palestyńskich bojowników.

W czwartek Izrael zaatakował obóz uchodźców Tulkarm położony w środkowej części Zachodniego Brzegu. Palestyńczycy podają że zginęło wówczas co najmniej 12 osób.

Do intensyfikacji aktów przemocy na Zachodnim Brzegu doszło po ataku rządzącego w Strefie Gazy Hamasu na Izrael 7 bm. po którym nastąpiły zmasowane ataki lotnictwa izraelskiego na Gazę. (PAP)

jm/