Próbuję wyjaśniać rozmówcom w Brukseli, że czas na Ukrainie płynie inaczej i to, co gdzie indziej trwa miesiącami, tutaj da się zrealizować w ciągu kilku dni lub tygodni; dlatego uważam, że realnym terminem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest rok 2030 - oznajmiła w piątek stała przedstawiciel UE w Kijowie Katarina Mathernova.

Próbuję wyjaśniać rozmówcom w Brukseli, że czas na Ukrainie płynie inaczej i to, co gdzie indziej trwa miesiącami, tutaj da się zrealizować w ciągu kilku dni lub tygodni; dlatego uważam, że realnym terminem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest rok 2030 - oznajmiła w piątek stała przedstawiciel UE w Kijowie Katarina Mathernova. Szefowa unijnej misji dyplomatycznej podkreśliła w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda, że stanie się to możliwe wyłącznie pod warunkiem wytężonej pracy ukraińskich władz i szybkiego wdrażania niezbędnych reform. Jak dodała, istotne znaczenie mają w tym względzie także realia geopolityczne, czyli kontekst rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie straszne wydarzenia z 24 lutego 2022 roku (początku agresji Rosji na sąsiedni kraj - PAP) i wszystko to, co nastąpiło później, dzisiaj nawet nie rozważalibyśmy, kiedy i w jaki sposób Ukraina przystąpi do UE. Dlatego geopolityka, rzecz jasna, odgrywa tutaj ważną rolę, wyznaczając kierunek (działań)" - przyznała Mathernova. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oznajmiła w środę w rozmowie z PAP, że ma nadzieję, iż do końca roku UE rozpocznie negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią. "Jeśli Ukraina i Mołdawia będą gotowe, powinno być możliwe rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, a następnie można będzie podejmować kroki stopniowo, krok po kroku. Każdy kraj podąża własną drogą, ale nie zawiedźmy milionów ludzi, którzy uważają Europę za swój dom" – zaapelowała Metsola. Ukraina gotowa wycofać skargę złożoną do WTO. Stawia jednak warunek Zobacz również 23 czerwca 2022 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy UE przyznali Ukrainie status kraju kandydującego. Zwrócili się do Komisji Europejskiej, by przedstawiła Radzie sprawozdanie z realizacji warunków, które KE wskazała w opinii o wniosku Ukrainy o członkostwo. Rada podejmie decyzję o dalszych krokach, gdy wszystkie te warunki zostaną całkowicie spełnione. KE ma pod koniec października przedstawić raport na temat stanu postępów poczynionych przez Ukrainę i Mołdawię oraz podjąć decyzję o rozpoczęciu lub nie negocjacji akcesyjnych. Ta kwestia powinna też stać się przedmiotem rozmów podczas grudniowego szczytu UE. (PAP) szm/ ap/ Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję