Rada Związkowa Szwajcarii, organ pełniący funkcję rządu i kolegialnej głowy państwa, zatwierdziła pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 100 mln franków szwajcarskich; priorytetem działań realizowanych w latach 2024-2027 będzie m.in rozminowanie gruntów ornych - powiadomiły władze Szwajcarii na swojej stronie internetowej.

Jak dodano, pomoc zostanie też przeznaczona na rozminowanie obszarów zamieszkanych przez cywilów i odbudowę Ukrainy ze zniszczeń wojennych.

Od lutego 2022 roku, czyli rozpoczęcia wojny obronnej z Rosją, Ukraina stała się jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia jej terytorium - obszar 174 tys. km kwadratowych, czyli większy niż połowa Polski - jest zanieczyszczony minami i innymi materiałami wybuchowymi. Sytuacja ta uniemożliwia Ukrainie, od dawna znanej jako "spichlerz Europy", wznowienie produkcji rolnej - zauważyły szwajcarskie władze.

Po agresji Rosji na Ukrainę Szwajcaria postanowiła częściowo odstąpić od polityki neutralności i przyłączyła się do sankcji UE przeciwko Rosji i Białorusi.

W latach 2022-2023 rząd w Bernie wprowadził w życie kilka unijnych pakietów sankcyjnych. Zamrożono m.in. rosyjskie aktywa warte 7,5 mld franków szwajcarskich, a także zabroniono eksportu towarów i powiązanych usług dla rosyjskiego sektora energetycznego. Zakazano też działalności w Szwajcarii koncernom energetycznym z Rosji oraz udzielania takim podmiotom pożyczek lub wsparcia finansowego w innej formie.

Zgodnie z naszym prawem nie możemy przekazywać bezpośredniej pomocy militarnej żadnej ze stron konfliktu. Nie oznacza to jednak obojętności. Szwajcarzy zdecydowanie potępiają rosyjską agresję i pomagają Ukrainie w działaniach humanitarnych i odbudowie. Każdy robi to, co potrafi najlepiej - podkreślał w kwietniu prezydent Szwajcarii Alain Berset. (PAP)

szm/ ap/