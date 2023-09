Serbska policja zatrzymała we wtorek w pobliżu granic z Węgrami i Rumunią 371 nielegalnych imigrantów; część z nich ukrywała się w koronach drzew. W trakcie akcji skonfiskowano też kilka sztuk broni znalezionej przy grupie obcokrajowców - poinformowała telewizja N1.

Akcję policji przeprowadzono w pobliżu położonych na północy Serbii miast Subotica, Sombor i Kikinda. Zatrzymani imigranci zostaną skierowani do specjalnych centrów.

Serbscy funkcjonariusze znaleźli przy okazji zatrzymań cztery karabiny, pistolet, 25 paszportów i 12 dowodów osobistych.

"Naszym celem jest sprowadzenie imigrantów do specjalnie do tego przeznaczonych miejsc i maksymalne obniżenie liczby bójek i konfliktów pomiędzy nimi" - powiedział Dragan Vasiljević z serbskiej policji.

Szlak wiodący przez Turcję, Bułgarię, Macedonię Północną i Serbię pozostaje głównym korytarzem migracyjnym prowadzącym do Unii Europejskiej. Serbia, Węgry i Austria nawiązały współpracę graniczną w celu ograniczenia napływu imigrantów, a Belgrad zobowiązał się do dostosowania polityki wizowej do polityki unijnej, by powstrzymać napływ nielegalnych migrantów na Zachód przez Bałkany Zachodnie.

Dane serbskiego resortu spraw wewnętrznych wskazują, że policja w 2022 roku "uniemożliwiła 66 tys. nielegalnych prób przekroczenia granicy - ponad dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich". W 15 centrach tymczasowych w Serbii przebywa ok. 2,7 tys. uchodźców i migrantów - wynika z danych biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR). (PAP)

