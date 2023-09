Utworzenie za granicą 402 obwodów głosowania zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych powstanie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ze względu na wojnę, odstąpiono od organizacji wyborów w Ukrainie.

Opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia przewiduje utworzenie za granicą 402 obwodów głosowania, które zostały zaproponowane przez Konsulów RP, po dokonaniu przez nich analizy aktualnych potrzeb Polaków przebywających w poszczególnych okręgach konsularnych, z uwzględnieniem zmian dotyczących obecności polskich obywateli na świecie, warunków w okręgach konsularnych oraz mając na uwadze potencjał organizacyjny urzędów konsularnych.

Wybory 2023. Gdzie najwięcej obwodów za granicą?

Najwięcej obwodowych komisji wyborczych powstanie w państwach, w których przebywa największa liczba Polaków, czyli w:

Wielkiej Brytanii - 75 komisji

Stanach Zjednoczonych - 52 komisje

Niemczech - 42 komisje.

Po ponad 10 obwodów powstanie:

we Francji (18)

w Hiszpanii (13)

w Kanadzie (12)

w Irlandii (11)

w Belgii (10)

w Norwegii (11).

Polacy będą mogli zagłosować też m.in. w: Arabii Saudyjskiej, Omanie, Etiopii, Iranie, Jordanii, Kolumbii, Kenii, Mongolii, Panamie, Senegalu, czy Uzbekistanie.

Wybory 2023 nie w Ukrainie

MSZ wskazało w uzasadnieniu do projektu, że ze względu na stan wojny w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju.

Ponadto w dwóch krajach – Białorusi i Rosji - z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą, wybory zostaną przeprowadzone jedynie w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych w Mińsku i w Moskwie.

Proponowana liczba obwodów głosowania jest znacznie większa od liczby obwodów utworzonych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w przeszłości. W 2015 r. głosowanie odbyło się w 250 obwodach, w 2019 r. w 320. Liczba obwodów proponowanych do utworzenia w wyborach w 2023 r. w odniesieniu do 2019 roku oznacza wzrost o ponad 25 proc. (PAP)

Aleksandra Rebelińska

reb/ mrr/