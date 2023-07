Premier Hesji Boris Rhein wzywa do wprowadzenia ogólnokrajowych kontroli granicznych, aby ograniczyć nielegalną imigrację. "Rząd federalny musi wreszcie sprawić, że mniej osób będzie nielegalnie wjeżdżać do Niemiec" - powiedział w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" szef rządu landu.

Premier Hesji Boris Rhein wzywa do wprowadzenia ogólnokrajowych kontroli granicznych, aby ograniczyć nielegalną imigrację. "Rząd federalny musi wreszcie sprawić, że mniej osób będzie nielegalnie wjeżdżać do Niemiec" - powiedział w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" szef rządu landu. "Aby tego dokonać, potrzebujemy kompleksowych kontroli na zewnętrznych granicach Niemiec" - podkreślił Rhein. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser musi natychmiast wdrożyć odpowiednie środki - dodał. "Byłbym bardzo zadowolony, gdyby w końcu zarządziła ogólnokrajowe kontrole graniczne przez policję federalną", przynajmniej na szczególnie obciążonych granicach. Rhein i Faeser będą rywalizować w wyborach landowych w Hesji 8 października. Premier z CDU chce tam obronić swój urząd, federalna minister spraw wewnętrznych rzuca mu wyzwanie jako główny kandydat SPD - przypomina w niedzielę portal stacji ARD. W piątek policja federalna ogłosiła, że w pierwszej połowie roku odnotowała znacznie więcej nielegalnych wjazdów do Niemiec niż w tym samym okresie rok wcześniej. Ostatnio odnotowano rosnącą liczbę przyjazdów tzw. szlakiem białoruskim, który prowadzi przez Polskę do Brandenburgii i Saksonii. Wiosną oba kraje związkowe zażądały stacjonarnych kontroli granicznych, co odrzuciła Faeser, zintensyfikowano jednak kontrole w strefie przygranicznej i współpracę z polskimi władzami. Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP) bml/ fit/ Adrian Borek Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję