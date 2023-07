Ukraina jest tak samo potrzebna NATO, jak NATO Ukrainie - ocenił we wtorek ukraiński premier Denys Szmyhal. Jak dodał, jego kraj walczy na froncie o wartości, wokół których zbudowany został Sojusz.

"Dziś w Wilnie rozpoczął się szczyt NATO. Oczekujemy historycznych decyzji, które przybliżą nasz kraj do członkostwa w Sojuszu" - napisał premier w komunikatorze Telegram.

Jak podkreślił, Ukraina jest "nieodłącznym elementem światowej architektury bezpieczeństwa". "Jesteśmy obecnie na froncie walki o wartości, wokół których tworzony był Sojusz. Dlatego nasz kraj jest tak samo potrzebny NATO, jak NATO potrzebne jest naszemu krajowi" - oświadczył Szmyhal.

Zaznaczył, że wstąpienie do NATO to jeden z geopolitycznych priorytetów Ukrainy. Jednak obecnie ważne jest również dla Kijowa praktyczne wsparcie ze strony NATO i krajów członkowskich. Szmyhal podkreślił, że wsparcie to wzmacnia ukraińskie siły oraz pomaga w wyzwalaniu okupowanych przez Rosjan terytoriów.

"Dziękujemy za to. Liczymy, że takie wsparcie będzie jeszcze bardziej konsekwentne i systematyczne" - podsumował. (PAP)

