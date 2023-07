W poniedziałek kanclerz Olaf Scholz rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – poinformował rzecznik rządu Steffen Hebestreit. Główny temat rozmowy stanowiła sytuacja polityczna, wojskowa i humanitarną na Ukrainie.

„Prezydent Zełenski podziękował rządowi federalnemu za wsparcie militarne, w szczególności za wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej oraz artylerii” – potwierdził rzecznik.

W trakcje rozmowy kanclerz Scholz potwierdził „stałą i niezachwianą solidarność z Ukrainą w obliczu trwającej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej”. Zapowiedział także, że Niemcy będą nadal wspierać Ukrainę - w tym militarnie - w ścisłej współpracy z europejskimi i międzynarodowymi partnerami.

„Kanclerz Scholz i prezydent Zełenski wezwali do przedłużenia umowy zbożowej pod egidą ONZ poza 17 lipca, co przyczyni się do poprawy sytuacji żywnościowej na świecie” – poinformował Hebestreit.

Kanclerz Niemiec i prezydent Ukrainy „zgodzili się na kontynuowanie konstruktywnych rozmów, mających na celu także globalne poparcie dla rozwiązań pokojowych” – podsumował rzecznik niemieckiego rządu. (PAP)

