Szczyt NATO w Wilnie będzie kluczowy dla bezpieczeństwa w Europie - mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji w Hadze, gdzie odbyły się konsultacje przed lipcowym wydarzeniem w stolicy Litwy.

"Wszyscy wiemy, że będzie to kluczowy szczyt NATO, biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie" - podkreślał polski prezydent na wspólnej konferencji zaproszonych na konsultacje liderów.

Jak przypomniał Andrzej Duda, "w ciągu ostatnich 16 miesięcy Polska podjęła bardzo konkretne kroki, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo". "Poczyniliśmy historyczne inwestycje w naszą infrastrukturę, technologie i możliwości obronne" - relacjonował. "Dodatkowo pogłębiliśmy nasze zaangażowanie i relacje z sojusznikami i partnerami z całego świata" - podkreślił. "Doceniam, że możemy liczyć na sojuszników w tej sprawie i że zmierzamy w tym samym kierunku - kierunku ku bezpiecznej i szczęśliwej Europie" - dodał.

Polski prezydent podkreślił, że "jest mnóstwo do zrobienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników Europy, NATO, jak i ładu na całym świecie i poszanowania międzynarodowych praw".

"Na spotkaniu wskazałem na pięć kluczowych dla nas obszarów. Są one związane z wyzwaniami, z którymi mierzymy się w Polsce i są kluczowe do zwiększenia i dostosowania do NATO-wskiej postawy zastraszania i obrony, jak i zwiększenia wydatków na obronność, wsparcia do przyłączenia się Szwecji do NATO, zapewnienia pomocy dla Ukrainy i przybliżenia jej do członkostwa w NATO, jak i rozwinięcia długoterminowego podejścia, jak odpowiedzieć na polityczne i gospodarcze rosyjskie zagrożenia" - wyliczał Duda. "To tło dla przygotowań szczytu w Wilnie" - dodał.

Jak wskazał polityk, "spotkanie, które odbyliśmy, było bardzo konkretne i konstruktywne".

W spotkaniu w Hadze uczestniczyli także: premier Holandii Mark Rutte, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, premier Norwegii Jonas Gahr Store, premier Belgii Alexander De Croo i premier Albanii Edi Rama. (PAP)

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Aleksandra Rebelińska

