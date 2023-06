Szef Pentagonu Lloyd Austin podczas swego pierwszego spotkania z nowym ministrem obrony Turcji Yasarem Gulerem, na marginesie sesji ministrów obrony krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, wezwał Ankarę do zaaprobowania akcesji Szwecji do NATO.

"Moim celem podczas dzisiejszego spotkania z nim było poznanie go i po prostu pogratulowanie mu z okazji objęcia funkcji ministra obrony. Oczywiście skorzystam z każdej okazji, by zachęcić go do kroku naprzód i do zaakceptowania akcesji Szwecji" - powiedział Austin podczas konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO.

"Ale było to bardzo krótkie spotkanie i nie mam po nim nic do przekazania" - dodał.

Nieco wcześniej w piątek Reuters podał, powołując się na źródła, że ministrowie obrony krajów sojuszu nie zdołali uzgodnić pierwszych od zimnej wojny planów obronnych NATO, ponieważ pewne decyzje zablokowała Turcja. (PAP)

