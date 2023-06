Według danych Generalnej Administracji Celnej ChRL opublikowanych we środę obroty handlowe między Rosją a Chinami w maju osiągnęły rekordowy poziom 20,573 mld USD - podała we środę agencja AFP.

Nowo opublikowane dane celne pokazują, że wolumen chińskiego importu z Rosji wyniósł w maju 11,305 mld USD, a eksport do Rosji 9,268 mld USD.

Nie przedstawiono danych w podziale na sektory gospodarki.

Handel z Rosją uległ wzmocnieniu w przeciwieństwie do globalnego handlu zagranicznego Chin, który w maju skurczył się o 7,5 proc. rok do roku, przerywając dwumiesięczną passę wzrostu, podczas gdy import skurczył się o 4,5 proc. - wynika z danych celnych.

Od stycznia do maja 2023 r. chińsko-rosyjska wymiana handlowa wyniosła 93,806 mld USD, co oznacza wzrost o 40,7 proc. r/r.

Chiny są największym partnerem handlowym Rosji. Handel między oboma państwami osiągnął w zeszłym roku rekordowy poziom 190 mld USD - wynika z chińskich danych celnych.

Podczas marcowego szczytu chiński przywódca Xi Jinping i rosyjski prezydent Władimir Putin zobowiązali się do zwiększenia wymiany handlowej do 200 mld USD dolarów do końca 2023 r., podkreślając swoje partnerstwo "bez granic".(PAP)

krp/ mms/