Amerykanin poszukiwany przez FBI za udział w szturmie na Kapitol, gdzie pobił policjantów, uczy języka angielskiego w szkole językowej w Brześciu - poinformował opozycyjny białoruski portal Nasza Niwa.

Na stronie FBI Evan Newman figuruje jako poszukiwany, który może być "uzbrojony i niebezpieczny". Nie przeszkadza mu to jednak uczyć dzieci angielskiego w prywatnej szkole w Brześciu - napisał portal.

W styczniu 2021 r. Evan Newman, obywatel Stanów Zjednoczonych, uczestniczył w szturmie na Kapitol, podczas którego uderzył policjanta, a innych funkcjonariuszy zaatakował metalowymi częściami barykady. Po umieszczeniu na liście najniebezpieczniejszych przestępców w swoim kraju ubiegał się o azyl polityczny na Białorusi. Białoruskie władze natychmiast nakręciły reportaż w propagandowej telewizji. Przedstawiły w nim Newmana jako rannego Amerykanina cudownie ocalonego w najbardziej demokratycznym kraju świata czyli Białorusi. Reportaż nosił tytuł "Żegnaj, Ameryko".

"FBI umieściło mnie na liście najbardziej poszukiwanych przestępców. (...) Wiedziałem, że gdy ktoś mnie pozna, zostanę natychmiast aresztowany, więc wyjechałem" - powiedział Newman w białoruskiej telewizji.

W marcu 2021 r. Evan Newman poleciał ze Stanów Zjednoczonych do Włoch pod pozorem podróży służbowej - tak doradził mu prawnik. Nie wrócił do USA. 13 marca dotarł do ukraińskiego Żytomierza, gdzie, jak twierdzi, wkrótce znalazł się pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

"Wahałem się, czy ubiegać się o azyl, dopóki SBU nie zaczęła mnie nękać. To było prześladowanie polityczne!" - powiedział Newman. "W dzisiejszej Ameryce nie ma rządów prawa! To średniowiecze" - powiedział Newman na Białorusi, gdzie w więzieniach przebywa ponad 1500 więźniów politycznych.

International Language House, szkoła, w której uczy Newman, działa w Brześciu od 2002 roku. Na jej stronie można przeczytać, że jest jedyną szkołą w obwodzie brzeskim akredytowaną przez Brytyjskie Stowarzyszenie Narodowe English UK, które współpracuje z British Council - napisała Nasza Niwa. (PAP)

