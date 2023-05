Haiti niemal bezbronne wobec krwawej przemocy bezkarnych band przestępczych, znajduje się na skraju przepaści - napisałw czwartek w swym raporcie Volker Turk, wysoki komisarz ONZ ds. Praw Człowieka. Wezwał do niezwłocznego” przyjścia z pomocą temu zrujnowanemu krajowi karaibskiemu.

Raport, udokumentowany wstrząsającymi zdjęciami skutków okrutnych mordów i innych aktów przemocy popełnianych przez zbrojne bandy, ukazuje niemal całkowitą bezbronność ludności Haiti wobec przestępców, którzy terroryzują wiele dzielnic stolicy Haiti Port-au-Prince i połowę jego terytorium, rabując i wymuszając na ludności kraju haracze.

Tylko od 1 stycznia do 31 marca tego roku liczba śmiertelnych ofiar przemocy w tym najbiedniejszym kraju Ameryki wzrosła o 21 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem ub. roku, (z 673 do 815), a liczba osób uprowadzonych przemocą o 63 proc. (z 391 do 637).

Organizacja Narodów Zjednoczonych domaga się od wielu miesięcy wysłania na Haiti z pomocą miejscowej policji wyspecjalizowanych oddziałów międzynarodowych sił zbrojnych w celu ustabilizowania sytuacji.

W październiku ub. r. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przekazał po raz pierwszy Radzie Bezpieczeństwa dramatyczny apel o pomoc wystosowany przez haitańskiego premiera Ariela Henry’ego.

Według doniesień latynoamerykańskich mediów, podczas gdy niektóre kraje regionu wyraziły gotowość udziału w tworzeniu takiej odsieczy zbrojnej, żaden - jak dotąd - nie zadeklarował chęci objęcia nad nią dowództwa.(PAP)

