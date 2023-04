W przeszłości fani gier dzielili się już ze światem wiedzą z materiałów niejawnych. W ubiegłym roku użytkownicy War Thunder opublikowali na forach szczegóły dotyczące nowych wersji myśliwca F-16 i tego jak współpracuje on z pociskami AIM-120 AMRAAM. Ważne jest to, na jakich forach ujawniono wówczas wrażliwe dane. Były one powiązane z pochodzącym z Rosji twórcą i wydawcą gry War Thunder – Gaijin Entertainment. Co ciekawe, pociski AIM-120 AMRAAM są dość istotnym elementem wyposażenia przekazywanego przez NATO Ukrainie. Informacje o nich pojawiły się w sieci na kilka tygodni przed potwierdzeniem, że zostaną one dostarczone Kijowowi. Wcześniej – jeszcze przed wojną – na tych samych forach pojawiły się dane dotyczące amunicji do czołgów brytyjskich Challenger 2 i francuskich Leclerc. Był również wyciek dotyczący chińskich pocisków DTC10, które są projektem rozwojowym.

W wypadku forów dla gier online dokumenty publikowali sfrustrowani wojskowi, którzy w sporze o jakiś szczegół techniczny próbowali dowodzić swoich racji. Niemniej jednak ich metoda znalazła uznanie w czasie wojny. I jest doskonałym przykryciem dla maskowania źródła wycieku.