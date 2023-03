Komisja Europejska zatwierdziła łącznie 151 projektów reform administracyjnych, instytucjonalnych, które będą wspierane przez konsultacje z ekspertami z Brukseli. Finansowanie zapewnia Instrument Wsparcia Technicznego KE – to mechanizm pomocy merytorycznej udzielanej przez unijnych urzędników. Funkcjonuje on od 2017 r. i jest elementem wieloletniego budżetu. W obecnym – obowiązującym do 2027 r. – przewidziano na niego ponad 860 mln euro, z czego na obecny rok 115 mln euro.