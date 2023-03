Krajowe Biuro Cyberbezpieczeństwa i Informacji Czech (NUKIB) ostrzega, że TikTok stwarza poważne ryzyko dla bezpieczeństwa urządzeń, zwłaszcza jeśli mają one dostęp do systemów infrastruktury krytycznej. Agencja nie wydała oficjalnego zakazu używania aplikacji, ale zaleciła przeprowadzenie analizy ryzyka dla wszystkich, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy muszą być szczególnie ostrożni w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. „Obawy wynikają przede wszystkim z ilości i sposobu gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników, a także, co nie mniej ważne, z otoczenia prawnego i politycznego w Chińskiej Republice Ludowej” – czytamy w oświadczeniu NUKIB. Chodzi o to, że spółka matka TikToka, czyli ByteDance została założona w Chinach i nadal prowadzi tam interesy.