Klub nosi rosyjską nazwę "Wagneronok", co można przetłumaczyć jako "Mały Wagnerowiec" lub "Wagnerątko".

Na spotkania z dziećmi i młodzieżą przychodzą parlamentarzyści i funkcjonariusze formacji mundurowych, a organizatorzy proponują "zabawę" na symulatorze wojskowego drona. Celem założycieli klubu jest wpojenie uczniom i studentom "miłość do ojczyzny" - informuje portal Ważnyje Istorii, powołując się na internetowe pismo Bumaga, którego dziennikarz odwiedził klub pod koniec lutego. W spotkaniu uczestniczyło 20 uczniów i uczennic szkoły podstawowej. Organizatorką imprezy była 15-letnia Ksenia, a dzieci zostały zwolnione z zajęć szkolnych.

Oficer sił specjalnych Wiktor Szmarkowski opowiedział im o metodach rekrutacji i hipnozie. "Wielu moich kolegów służyło i służy w Prywatnej Firmie Wojskowej Wagner. Od wielu lat zajmuję się ruchem wojskowo-patriotycznym i wychowaniem młodzieży, prowadząc jej szkolenie. Musiałem szukać młodych chłopaków spełniających pewne kryteria: znajomość kilku języków, dobre przygotowanie fizyczne i rodziców, którzy również są związani ze sferą wojskową. Zdarzało się, że werbowałem takich ludzi jak ty" - mówił żołnierz.

Mężczyzna zaznaczył również, że "emituje fale delta", a jego mózg jest w stanie wytrzymać każde uderzenie "z powodu nagromadzenia płynu w pewnych obszarach". Nazwał siebie "dzieckiem bomby atomowej" - donosi portal Ważnyje Istorii.

Klub prowadzony jest przez Aleksandra Tronina, byłego członka młodzieżowego parlamentu Petersburga, który pracował ostatnio jako asystent jednego z deputowanych do Dumy Państwowej - niższej izby rosyjskiego parlamentu.

Aby dołączyć do klubu młodzieżowego, należy nawiązać kontakt przez portal społecznościowy, a następnie przynieść do klubu dowód tożsamości, dwa zdjęcia i CV. Potem należy czekać na decyzję o przyjęciu. Według portalu Bumaga kandydaci do wstąpienia do klubu są sprawdzani przez służby bezpieczeństwa Centrum Wagnera. Klub liczy już około 60 członków.

Pierwsze spotkanie Centrum Wagnera odbyło się 29 stycznia. Wziął w nim udział lider partii Sprawiedliwa Rosja Siergiej Mironow. Powiedział wówczas, że Centrum Wagnera, które powstało w listopadzie 2022 roku, to wielkie przedsięwzięcie Jewgienija Prigożyna.

Grupa Wagnera to założona przez bliskiego Putinowi biznesmena Jewgienija Prigożyna prywatna firma wojskowa. Działała m.in. w Syrii i w państwach Afryki. Podczas wojny na Ukrainie dała się poznać z okrucieństwa nie tylko wobec Ukraińców, lecz również w stosunku do żołnierzy rosyjskich, których rekrutuje m.in. w koloniach karnych. (PAP)