Podczas rozpoczętej w środę oficjalnej wizyty na zaproszenie swojego odpowiednika, szefa obrony Republiki Finlandii gen. Timo Kivinena, szef SGWP rozmawiał z prezydentem Finlandii Saulim Niinistö. Odbył spotkania z najwyższymi dowódcami i w Ministerstwie Obrony tego państwa.

Reklama

W czwartek generała Andrzejczaka przyjął prezydent Niinistö. Tematem rozmowy były kwestie ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO oraz zobowiązań, jakie spoczywają na państwie dołączającym do Sojuszu. W bazie lotniczej Tikkakoski szef SGWP spotkał się z dowódcą Sił Powietrznych Finlandii gen. dywizji Juhą-Pekką Keränenem, z którym wymienił doświadczenia z przygotowań do wprowadzenia wielozadaniowych samolotów bojowych nowej generacji F-35.

Rozmowy sztabowe szefów obrony obu państw dotyczyły akcesji Finlandii do NATO, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, zaangażowania krajów w pomoc i budowanie bezpieczeństwa europejskiego. Omówiono także zagadnienia dotyczące wsparcia wojsk ukraińskich poprzez szklenie żołnierzy. Generałowie dyskutowali także o modernizacji sił zbrojnych i zakupach takiego samego sprzętu dla armii fińskiej oraz polskiej (myśliwce F-35, samobieżne armatohaubice K9 Thunder), a także potencjalnych obszarach współpracy dwustronnej obu krajów.

Reklama

Generałowie Andrzejczak i Kivinen rozmawiali także o rozwijaniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego. "Jednym z formatów łączących wszystkie państwa regionu jest Grupa Północna, w której Polska sprawuje obecnie półroczne przewodnictwo" - przypomniał Sztab Generalny. Grupę Północną (Northern Group), powołaną z inicjatywy Wielkiej Brytanii, tworzy 12 państw regionu należących do NATO lub UE. Szef SGWP rozmawiał także z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Esą Pulkkinenem. Tematem dyskusji była ocena sytuacji w Ukrainie, dalsze wsparcie udzielane temu krajowi oraz wpływ rosyjskiej agresji na poziom bezpieczeństwa w regionie.

Na Cmentarzu Hietaniemi w Helsinkach polska delegacja z szefem obrony złożyła kwiaty na płycie grobu marszałka Carla Gustafa Mannerheima, uznawanego za obrońcę niepodległości Finlandii, który w okresie drugiej wojny światowej dowodził fińską armią. Generał Andrzejczak złożył też kwiaty przy Krzyżu Bohaterów, symbolu jedności i historii narodu fińskiego, by uczcić pamięć poległych fińskich żołnierzy. Finlandia jest w trakcie akcesji do NATO. W środę fiński parlament, stosunkiem głosów 184 do siedmiu, uchwalił ustawę o ratyfikacji traktatu północnoatlantyckiego. Dotychczas spośród 30 członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie przeprowadziły ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji. Oba kraje nordyckie, dotychczas prowadzące politykę neutralności, złożyły wnioski akcesyjne do Sojuszu w maju 2022 roku w odpowiedzi na pełnoskalowy atak zbrojny Rosji na Ukrainę.(PAP)

brw/ mok/