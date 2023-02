Orlen na różne sposoby pomagał Ukrainie, największy nacisk na pomoc położony był na początku wojny, czyli wtedy kiedy ta pomoc była najbardziej potrzebna. W pierwszej fazie wojny spółka odpowiadała więc na najbardziej palące potrzeby. Przygotowała w kilku miejscowościach na wschodzie Polski ogrzewane namioty, w których uciekającym przed wojną oferowano ciepłe przekąski i napoje. Mogli tam odpocząć i sprawdzić, gdzie należy szukać dalszej pomocy. Podobnej pomocy udzielano na Dworcu Centralnym w Warszawie. Spółka dostarczała też na przejścia graniczne ogrzewacze i koce termiczne. Przekazano paliwo dla miasta Przemyśl, dzięki któremu zapewniano dalszy transport przekraczającym granicę. Koncern udostępnił też pokoje hotelowe ukraińskim rodzinom w dwóch obiektach w Płocku, gdzie - poza noclegiem i wyżywieniem - zorganizował opiekę psychologa oraz kursy języka polskiego. Uchodźcy nadal przebywają w tych obiektach, a koncern zadecydował o kontynuacji tej formy wsparcia do końca czerwca 2023 roku.

Dużą uwagę poświęcono najmłodszym ofiarom wojny. Firma przygotowała kolorowe, wyposażone w zabawki świetlice dla ukraińskich dzieci w punktach recepcyjnych. Gdy rodzice pochłonięci byli załatwianiem formalności, dziećmi opiekowała się profesjonalna kadra. Na miejscu byli także terapeuci i osoby uczące języka polskiego. Odbywały się tam zajęcia edukacyjne, taneczne, ruchowe. Dokładano starań, by najmłodsi zapomnieli choć na chwilę o wojennym koszmarze, którego byli świadkami. Spółka włączała się w organizację dnia dziecka i Mikołajek dla ukraińskich dzieci w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. Z kolei w centrach uchodźców zlokalizowanych na terenie całej Polski zrealizowała sto projekcji filmów dla dzieci w języku ukraińskim.

Orlen przekazał na potrzeby mieszkańców Ukrainy 5 tysięcy zestawów Starlink do satelitarnej łączności z internetem. Sprzęt zapewniający szybki dostęp do sieci wsparł mieszkańców Ukrainy, dzięki czemu zachowali oni łączność ze światem i z najbliższymi. Fundacja Orlen przekazała też dwa auta, które wykorzystywane były do rozwożenia przez Caritas Ukraina darów oraz pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy, w szczególności w obwodzie lwowskim.

W marcu 2022 roku spółka umożliwiła w ramach usługi Orlen Paczka bezpłatne przekazywanie najpotrzebniejszych darów na terenie Polski. Przesyłki trafiały do magazynu firmy Ruch należącej do Orlenu, a finalnie - za pośrednictwem konsulatu we Lwowie - były przekazywane ludności cywilnej na terenie Ukrainy. Spółka prowadziła też akcję w ramach programu lojalnościowego Vitay - W okresie marzec-grudzień 2022 r. klienci stacji paliw ORLEN przekazali punkty na rzecz pomocy Ukrainie o łącznej wartości ponad 175 tysięcy złotych. W ramach bezpośredniej pomocy finansowej Fundacja Orlen przekazała wiele darowizn rzeczowych i finansowych.

W pomoc uchodźcom angażowali się także pracownicy grupy Orlen. W wielu lokalizacjach zorganizowane zostały zbiórki darów rzeczowych, które trafiały do Ukraińców w Polsce lub były przekazywane dalej, w konwojach humanitarnych na Ukrainę. Aż 350 pracowników firmy zaplanowało ponad sto akcji pomocowych, które swoim działaniem objęły 14,5 tysiąca osób. Ofiarom wojny pomagano w rozmaity sposób. Udzielano im pomocy na granicy, pomagano w punktach recepcyjnych, prowadzono zbiórki darów, wspierano organizację konwojów humanitarnych, a część rodzin gościła u siebie uchodźców.