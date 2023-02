„Wydaje się, że nowy rząd premiera Binjamina Netanjahu chce wyraźnie przesunąć szalę w stronę Kijowa” – pisał po wizycie ministra spraw zagranicznych Eliego Kohena w Kijowie dziennik „Times of Israel”. I podkreślał jego poświęcenie: dyplomata do ukraińskiej stolicy dotarł w czwartek rano nocnym pociągiem z Przemyśla, a do Izraela zdążył wrócić przed szabatem. Centrolewicowy „Ha-Arec” tłumaczył, że „Izrael nie próbuje już szukać równowagi między walczącymi stronami i przyjmuje bardziej proukraińskie stanowisko, odrzucając strategię poprzedników”. Naftali Bennett, który kierował pracami poprzedniego rządu, w marcu 2022 r., starał się bezskutecznie pośredniczyć w rozmowach pokojowych Rosji i Ukrainy, odwiedzając w tym celu Moskwę. W niedawnym wywiadzie dla podcastu dziennikarza Hanocha Dauma Bennett powiedział, że Władimir Putin obiecał mu, iż… nie zabije Zełenskiego.