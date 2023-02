Zachód z niepokojem czeka na początek rosyjskiej ofensywy w trwającej wojnie w Ukrainie. Powszechnie zakłada się, że z całą mocą ruszy ona wiosną, a być może nawet wcześniej, zaraz po orędziu Władimira Putina, które zaplanowano na 21 lutego. W tym tygodniu dziennik „The Washington Post” doniósł, iż w Białym Domu panuje przekonanie o zbliżaniu się przełomowego momentu tej wojny. Kreml ma rzucić do walki wszelkie posiadane zasoby, by odnieść militarny sukces, nim do Ukrainy dotrą wielkie dostawy zachodniego uzbrojenia. Pobici w polu Ukraińcy mogliby się okazać bardziej skłonni do zawarcia korzystnego dla Moskwy pokoju. Trwa zatem wyścig z czasem, zaś wszyscy jego uczestnicy są świadomi, że jeśli się spóźnią, mogą definitywnie przegrać wojnę.