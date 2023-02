W delegacji uczestniczy też nowy prezes banku centralnego Mohammadreza Farzin. To pierwsza od 20 lat wizyta irańskiego przywódcy w Chinach, ale nie pierwsze spotkanie Ebrahima Ra’isiego z Xi Jinpingiem. Prezydenci poprzednio widzieli się we wrześniu 2022 r. na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Uzbekistanie. Chiny poparły wówczas irańską kandydaturę do pełnoprawnego członkostwa w tej organizacji.