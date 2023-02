Ukraiński obóz władzy podjął decyzję o odwołaniu ministra obrony Ołeksija Reznikowa, choć nie stanie się to w tym tygodniu. To efekt skandalu korupcyjnego w resorcie, w wyniku którego zastępca Reznikowa trafił do aresztu. Pomysł dymisji dobrze ocenianego polityka w obliczu spodziewanej jeszcze tej zimy rosyjskiej ofensywy wywołuje wątpliwości w środowisku eksperckim, zwłaszcza że sam Reznikow przynajmniej na razie pozostaje poza podejrzeniem.