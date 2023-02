"Przygotowujemy się do zniszczenia +Wagnera+ jako części terroryzmu międzynarodowego" - napisał w serwisie Telegram Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak dodał, uznanie "Grupy Wagnera" za organizację terrorystyczną to "krok ku pociągnięciu do odpowiedzialności" osób z nią powiązanych.

26 stycznia administracja USA oficjalnie uznała Grupę Wagnera za transnarodową organizację przestępczą i objęła sankcjami podmioty z nią związane.

Grupa Wagnera to firma powiązana z prokremlowskim biznesmenem Jewgienijem Prigożynem. Od połowy grudnia 2021 roku jest objęta sankcjami UE za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.

W inwazji na Ukrainę tzw. wagnerowcy stanowili dotąd jeden z najważniejszych komponentów rosyjskiej armii, działając na szczególnie trudnych odcinkach frontu, m.in. w obwodzie donieckim.(PAP)

