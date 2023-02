Po przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej w czerwcu 2022 r. tamtejsi politycy zapowiadali, że rekordowe tempo będzie kontynuowane. W najbardziej optymistycznych prognozach zakładano, że nasz wschodni sąsiad miałby zostać członkiem Wspólnoty już w 2026 r. Urealnieniu zapowiedzi nie pomogły ani odrzucenie w zeszłym roku wspieranych głównie przez Polskę i państwa bałtyckie pomysłów, by ze względu na rosyjską agresję zaproponować Ukrainie specjalną przyspieszoną ścieżkę integracji, ani też pierwsze eurointegracyjne opóźnienia. W oficjalnych wypowiedziach władze ukraińskie sygnalizowały, że oczekują od szczytu UE–Ukraina, jeśli nie jasnej deklaracji co do terminu akcesji, to przynajmniej rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Taka deklaracja nie padła.