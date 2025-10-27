O zmianie organizacji ruchu urzędnicy z Urzędu Miasta Zgorzelec poinformowali w opublikowanym komunikacie. Most został zamknięty w poniedziałek przed południem. Wyznaczony termin zakończenia prac to 14 listopada.

Zamknięcie przejścia granicznego między Polską a Niemcami

„Zamknięcie mostu jest niezbędne do przeprowadzenia pilnych prac remontowo-konserwacyjnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom oraz poprawę stanu technicznego obiektu” - poinformowano.

Urzędnicy zapewnili, że postarają się, aby most został otwarty tak szybko, jak będzie to możliwe i nie wykluczają, że prace zostaną zakończone przed podaną w komunikacie datą.

Lepiej skorzystać z przejść granicznych w Jędrzychowicach i Radomierzycach

Zalecili również korzystanie z alternatywnych przejść granicznych Jędrzychowice – Ludwigsdorf lub Radomierzyce – Hagenwerder.

Zamknięcie mostu spowodowało również zmianę kursowania linii autobusowej A. Od poniedziałku pojazdy rozpoczynają i kończą trasę na przystanku „Hochschule/Stadthalle” po stronie niemieckiej. Rozkład linii A po stronie Görlitz nie uległ zmianie.

Zamknięty most to połączenie między polskim Zgorzelcem a niemieckim Görlitz. Oba miasta, choć są po dwóch stronach granicy, w praktyce stanowią jedną tkankę miejską. Według danych miejscowego magistratu, trzydzieści procent mieszkańców Zgorzelca pracuje po niemieckiej stronie, a codziennie granicę przekracza w tym miejscu dziesięć tysięcy osób. Tylko w samej Saksonii pracuje od osiemnastu do dwudziestu tysięcy Polaków.